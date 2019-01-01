В Киеве проходит Марш женщин

В Киеве проходит Марш женщин

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Фото — twitter.com

В столице Украины, Киеве, на Михайловской площади несколько сотен человек вышли на Марш женщин под лозунгом "Солидарность и разнообразие". Отмечается, что участники шествия выступают за гендерное равенство, права трансгендерного сообщества, а также за ратификацию Стамбульской конвенции о предотвращении насилия.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Громадське".

"По состоянию на 12:00 на марш собралось около 200-300 участников. Параллельно на митинг против марша собрались несколько десятков людей.На месте происшествия много силовиков, в частности Нацполиция, Полиция диалога, Нацгвардия и представители других структур", — сказано в сообщении.
По предварительным данным, в начале марша правоохранители задержали нескольких радикально настроенных молодчиков, которые пытались совершить провокации и свергнуть аппаратуру участников акции.

В Киеве проходит Марш женщин (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 10 февраля по всей России проходили масштабные акции протеста под названием "Марш материнского гнева". Сотни россиян вышли на улицы своих городов, выступая против путинской власти и политических репрессий. Организаторы акций протестов требовали освободить всех политзаключенных женщин в России.

Источник: Громадське Теги: Украина, Киев, Марш жінок, 8 марта
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