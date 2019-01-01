В Киеве проходит Марш женщин

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В столице Украины, Киеве, на Михайловской площади несколько сотен человек вышли на Марш женщин под лозунгом "Солидарность и разнообразие". Отмечается, что участники шествия выступают за гендерное равенство, права трансгендерного сообщества, а также за ратификацию Стамбульской конвенции о предотвращении насилия.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Громадське".

"По состоянию на 12:00 на марш собралось около 200-300 участников. Параллельно на митинг против марша собрались несколько десятков людей.На месте происшествия много силовиков, в частности Нацполиция, Полиция диалога, Нацгвардия и представители других структур", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, в начале марша правоохранители задержали нескольких радикально настроенных молодчиков, которые пытались совершить провокации и свергнуть аппаратуру участников акции.