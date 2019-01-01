"Золотые слова": Усик нестандартно поздравил всех женщин с 8 марта

Поклонницы спортсмена сразу же отреагировали на такое нестандартное поздравление.

"Золотые слова; ну, не всем так везет, как твоей любимой; классное чувство юмора; это не очень похоже на поздравление с 8 марта; ты в своем репертуаре; спасибо, очень приятно; классно, что не забываешь о своих фанатках; лучше бы записал видеопоздравление; за величайшими победами мужчин стоят женщины — это правда; это ты в детстве?", — пишут фанатки Усика в комментариях к фото.