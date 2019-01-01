"Золотые слова": Усик нестандартно поздравил всех женщин с 8 марта

"Золотые слова": Усик нестандартно поздравил всех женщин с 8 марта

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Олександр Усик (фото — instagram.com)

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик поздравил женщин с 8 марта. Александр на своей странице в Instagram опубликовал фото посвященное празднику, передает ONLINE.UA.

Боксер подписал фотографию: "Девушки, с 8 марта".

"Золотые слова": Усик нестандартно поздравил всех женщин с 8 марта (1)

Поклонницы спортсмена сразу же отреагировали на такое нестандартное поздравление.

"Золотые слова; ну, не всем так везет, как твоей любимой; классное чувство юмора; это не очень похоже на поздравление с 8 марта; ты в своем репертуаре; спасибо, очень приятно; классно, что не забываешь о своих фанатках; лучше бы записал видеопоздравление; за величайшими победами мужчин стоят женщины — это правда; это ты в детстве?", — пишут фанатки Усика в комментариях к фото.

Напомним, ранее эксперты авторитетного спортивного издания из бокса The Ring подвели итоги 2018 года и назвали лучшего спортсмена и лучшего тренера года. Ими стали украинцы Александр Усик и Анатолий Ломаченко.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Усика назвал боксером 2018 года также и автритетный американский телеканал ESPN. Эксперты издания отметили, что Усик провел фантастический год и создал еще больше истории.
Источник: ONLINE.UA Теги: бокс, 8 марта, поздравления, Александр Усик
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