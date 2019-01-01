В Киев едет королева блюза Бэт Харт

Бет Харт (фото — flickr.com)

Выдающаяся американская певица, номинантка Grammy, победительница Blues Music Award в номинации "Лучшая блюзовая исполнительница" Бэт Харт проведет в Киеве грандиозный концерт, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что ее выступление в Киеве в декабре 2018 для многих меломанов стало событием года. Концерт был таким успешным, что Киев уже включен в мировой тур певицы фактически за год до предстоящего выступления. Это будет единственный концерт Бэт в Украине – 8 декабря во Дворце Украина.

"Каждая история в моей песне – это моя личная история, – говорит Бэт Харт. – Я не могу описать и пропускать через себя чью-то историю. Я пишу свои песни о том, о чем чувствую, в них отражается все, что производит на меня впечатление. Блюз – это самый большой жанр, который позволяет чувствовать нерв лирики и писать о потерях, переживаниях, про самое важное в жизни, так же, как и о радости, и то, как ноги просятся в пляс от счастья. Это такой жанр музыки, в котором можешь писать абсолютно обо всем, о чем хочется. Главное – чувствовать и верить в то, что делаешь", — призналась Харт.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что всемирно известный американский хип-хоп группа Black Eyed Peas станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend, который пройдет в этом году на столичном ВДНХ с 8 по 14 июля.