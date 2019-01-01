Психолог объяснил, почему люди стали меньше доверять друг другу

Известный британский ученый и психолог Тамас Дэвид-Барретт считает, что главными причинами роста недоверия между людьми могут быть падения рождаемости и уменьшения размеров семей, передает ONLINE.UA со ссылкой на Nature.

По его словам, раньше семьи были уверены в том, что получат помощь при решении самых разнообразных задач. При этом в последнее время семьи значительно сокращаются. Женщины хотят рожать не 4-5 детей, а только одного или двух. В итоге это приводит к уменьшению числа двоюродных братьев и сестер, а также дальних родственников.

"Законы и государство могут заменить часть функций по поддержке социальных норм, которые ранее выполняли семьи и традиционные семейные связи. Эти выводы рассчитаны по одному принципу – члены одной и той же семье почти всегда знают о существовании друг друга и поддерживают отношения между собой, за исключением редких случаев. При этом, близкие друзья одного человека чаще всего не знают о существовании других знакомых и еще реже поддерживают с ними тесные контакты", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, то, будет ли человек страдать от одиночества, зависит от его генов. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета (Великобритания).