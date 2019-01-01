"Даже поесть не дают": улица в Париже покорила Instagram

"Даже поесть не дают": улица в Париже покорила Instagram

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Фото: flickr.com

Жители необычной улицы Rue Cremieux в Париже, которая стала хитом в Instagram, призывают городской совет ограничить доступ к ней в определенные часы, передает ONLINE.UA со ссылкой на BBC.

Люди призывают городской совет предоставить ворота, которые можно будет закрывать в пиковые часы — по вечерам, в выходные и на рассвете, когда хороший свет привлекает людей, которые хотят сделать идеальную фотографию для Instagram.

"Мы садимся поесть, а на улице собираются люди, которые фотографируют, рэперы, которые снимают видео прямо под окнами в течение двух часов, или устраивают девичники и кричат в течение часа. Честно говоря, это утомительно", — пожаловался France Info один из жителей улицы.

Еще один местный даже запустил аккаунт в Instagram, который регистрирует всю нежелательную активность на улице.

"Даже поесть не дают": улица в Париже покорила Instagram (1)

Ранее психоаналитик Ксения Черник объяснила, что человек, который начинает привыкать к иллюзий в социальных сетях, рано или поздно сталкивается с разочарованием и обесцениванием. Однако психологически зрелые, занятые своей жизнью люди не имеют проблем с идеальными картинками из красивой жизни других людей.

Как сообщает ONLINE.UA, ранее британский художник Мэт Мейтленд опубликовал подборку снимков, которые показывают, как могли бы выглядеть знаменитости 20 века, если бы стали популярными в социальных сетях в 2018 году и следили бы за последними бьюти-трендами.

Источник: ONLINE.UA Теги: фото, Париж, улица, сеть
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