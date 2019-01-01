Сразу пять спортсменок попали в топ-100 самых успешных женщин Украины

Пять спортсменок вошли в
Сестры Музычук входят в
Стоит отметить, что в Олимпийском доме определялись с именами победителей Всеукраинской торжественной церемонии "Герои спортивного года 2018" в 9 номинациях. Имена обладателей "Спортивного Оскара" назовут во время самой церемонии, которая состоится 30 марта в Киеве.
Напомним, что Элина Свитолина не смогла защитить титул на турнире серии WTA Premier 5 в Дубае. На стадии полуфинала она проиграла швейцарке Белинде Бенчич, которая по итогам соревнований стала чемпионкой.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Свитолина впервые рассказала о своем бойфренде.
Ана и Мария Музычук