Британия может никогда не выйти из ЕС: что случилось

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Премьер-министр Британии Тереза Мэй утверждает, если парламент отклонит ее соглашение о выходе на следующей неделе, Британия может никогда не выйти из Европейского союза, передает ONLINE.UA со ссылкой на Evening Standard.

В следующий вторник Палата общин должна провести второе голосование по соглашению Мэй о Brexit. В сегодняшней речи в Гримсби Мэй предостерегла: "Никто не знает", что произойдет, если парламентарии отклонят ее соглашение.

"На следующей неделе у парламентариев в Вестминстере будет решающий выбор: поддержать соглашение о Brexit или отказаться от него. Поддержите его, и Великобритания покинет Европейский союз. Отогните ее — и никто не знает, что случится. Мы не можем покинуть ЕС в течение многих месяцев, мы можем пойти без соответствующей защиты, предоставляемой соглашением. Или мы можем вообще никогда не выйти", — добавила она.

Кроме того, она призвала ЕС предоставить еще один толчок, чтобы выйти из тупика, который сложился вокруг таможенного контроля между Ирландией и Северной Ирландией.

Как сообщал ONLINE.UA, власти Евросоюза рассматривают возможность отложить выход Великобритании из блока на два года.