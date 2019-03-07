Эксперт объяснил, как Запад капитулировал перед Кремлем из-за Крыма

Эксперт объяснил, как Запад капитулировал перед Кремлем из-за Крыма

  |  Политика   |   Читати українською
Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Политический обозреватель и журналист Виталий Портников считает, что захват Россией украинского Крыма 5 лет назад доказал, что гарантии ядерных стран ничего не стоят. Вместо того, чтобы немедленно демонтировать режим Путина, западные политики до сих пор выбирают наказание, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Эспрессо".

По мнению эксперта, заседания Совбеза пятилетней давности стали символом развала послевоенного международного права.

"Тогда представитель Кремля циничный Виталий Чуркин просто отмахивался от международной обеспокоенности. Подчеркнет бессилие международного сообщества новое заседание, запланированное на 15 марта и посвященное пятой годовщине захвата. Пять лет назад Россия фактически показала, что при наличии политической воли и военной силы одно государство может присоединить к себе территорию другого без его согласия. Фактически был открыт ящик Пандоры", — пишет Портников.

Кроме того, журналист отметил, что действия Путина анонсируют серьезные угрозы для мировой безопасности – "возможность новых территориальных конфликтов, войн и даже мировой войны". Кроме того, аннексия Крыма доказала, что ничего не стоят гарантии ядерных государств для страны, которая добровольно отказалась от ядерного оружия.

Ранее ONLINE.UА сообщал, как Запад вдохновляет Путина на дальнейшую агрессию в Украине.

 

Источник: Еспресо Теги: Крым, Кремль, РФ, оккупация
Новости других СМИ
"Это давление на НАТО": Украина выдвинула громкие обвинения РФ
"Это давление на НАТО": Украина выдви...
Курс валют на сегодня 8 марта - доллар не изменился, евро не изменился
Курс валют на сегодня 8 марта - доллар не измен...
Неожиданно: почему Меркель не захотела провести маневры возле Крыма, чтобы запугать Путина
Неожиданно: почему Меркель не захотела провести...
В Испании набросились с критикой на Макрона и Меркель
В Испании набросились с критикой на Макрона и М...
В Кабмине сделали позитивный прогноз по росту зарплат в Украине
В Кабмине сделали позитивный прогноз по росту з...
Президентские выборы в США: Трамп выступил с неожиданной угрозой
Президентские выборы в США: Трамп выступил с не...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи