Эксперт объяснил, как Запад капитулировал перед Кремлем из-за Крыма

Политический обозреватель и журналист Виталий Портников считает, что захват Россией украинского Крыма 5 лет назад доказал, что гарантии ядерных стран ничего не стоят. Вместо того, чтобы немедленно демонтировать режим Путина, западные политики до сих пор выбирают наказание, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Эспрессо".

По мнению эксперта, заседания Совбеза пятилетней давности стали символом развала послевоенного международного права.

"Тогда представитель Кремля циничный Виталий Чуркин просто отмахивался от международной обеспокоенности. Подчеркнет бессилие международного сообщества новое заседание, запланированное на 15 марта и посвященное пятой годовщине захвата. Пять лет назад Россия фактически показала, что при наличии политической воли и военной силы одно государство может присоединить к себе территорию другого без его согласия. Фактически был открыт ящик Пандоры", — пишет Портников.

Кроме того, журналист отметил, что действия Путина анонсируют серьезные угрозы для мировой безопасности – "возможность новых территориальных конфликтов, войн и даже мировой войны". Кроме того, аннексия Крыма доказала, что ничего не стоят гарантии ядерных государств для страны, которая добровольно отказалась от ядерного оружия.

Ранее ONLINE.UА сообщал, как Запад вдохновляет Путина на дальнейшую агрессию в Украине.