Подобного не было последние 13 лет: рейтинг Путина рекордно обвалился

Рейтинг доверия населения к президенту Владимиру Путину снизился до рекордно минимальной отметки за последние 13 лет. На данный момент он остановился на уровне 32%, передает ONLINE.UA со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения.

За месяц глава Кремля потерял почти 1% доверия избирателей, ведь в январе его рейтинг составлял почти 33%.

Однако, российский президент возглавляет список по уровню доверия среди граждан. На втором месте – министр обороны Сергей Шойгу (почти 15%), на третьем-глава МИД Сергей Лавров (13%). Премьер-министру Дмитрию Медведеву доверяют лишь 7,5% респондентов.

По результатам предыдущего опроса аналитического центра "Левада-центр, 64% россиян продолжают одобрять действия действующего президента России. Правда, число сторонников Путина в целом значительно уменьшилась. Так, почти половина населения России (45%) считает, что страна движется не в том направлении. А деятельностью правления Кремля недовольны 61% россиян.

Как сообщал ONLINE.UА, российский оппозиционер и политический эксперт Леонид Гозман заявил, что вторжение на Донбасс было колоссальной ошибкой Путина. Поэтому договориться с Россией о выводе ее вооруженных формирований с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возможно.