Боевики устроили мощную минометную атаку на Донбассе - штаб ООС

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Ситуация на Донбассе сложная, но контролируемая. Боевики продолжают срывать перемирие, атакуют украинских защитников из запрещенных минометов и противотанковых ракетных комплексов. Бойцы ВСУ уверенно держат оборону и подавляют огневые провокации врага.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

За минувшие сутки, 9 марта, противник трижды открывал огонь по позициям ВСУ. В раойне Лебединского боевики обстреляли украинских военных из 120-мм минометов, в районе Попасной — из минометов 82-мм калибра, автоматических и противотанковых гарнатометов, противотанкового ракетного комплекса, вблизи Станицы Луганской враг провоцировал бойцов ВСУ из стрелкового оружия.

В ходе провокационных обстрелов боевиков ни один украинский военный не пострадал. С начала текущих суток, 10 марта, враг огонь не открывал.

Бойцы ВСУ продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в подразделения российских оккупационных войск на Донбассе прибывают специально созданные комиссии для выявления так называемых "неблагонадежных лиц". Кроме того, минируют территории вблизи военных частей, чтобы прихвостни оккупантов не убежали.