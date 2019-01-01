Боевики устроили мощную минометную атаку на Донбассе - штаб ООС

Ситуация на Донбассе сложная, но контролируемая. Боевики продолжают срывать перемирие, атакуют украинских защитников из запрещенных минометов и противотанковых ракетных комплексов. Бойцы ВСУ уверенно держат оборону и подавляют огневые провокации врага.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
За минувшие сутки, 9 марта, противник трижды открывал огонь по позициям ВСУ. В раойне Лебединского боевики обстреляли украинских военных из
В ходе провокационных обстрелов боевиков ни один украинский военный не пострадал. С начала текущих суток, 10 марта, враг огонь не открывал.
Бойцы ВСУ продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в подразделения российских оккупационных войск на Донбассе прибывают специально созданные комиссии для выявления так называемых "неблагонадежных лиц". Кроме того, минируют территории вблизи военных частей, чтобы прихвостни оккупантов не убежали.