Готовятся к масштабной войне: раскрыты детали новой военной доктрины России

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В Москве была представлена новая военная доктрина России, в которой говорится о подготовке к масштабной войне. В документе присутствует терминология о действиях России в разгар "холодной войны", а США и их союзники именуются "агрессорами", готовыми вероломно напасть в любой момент.

Новую военную доктрину России представил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на заседании Академии военных наук, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Новую газету".

"Мы должны всеми силами обеспечить техническое, технологическое, организационное превосходство над любым потенциальным противником", — приводит источник слова Герасимова.

Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, комметнируя новую военную докрину РФ, указал, что она сходна с доктриной Герасимова 2013 года, в которой шла речь о войнах будущего. Фельгенгауэр напомнил, что тот доклад начальника Генштаба РФ был напечатан и через год-другой стал знаменит на Западе как "доктрина Герасимова" о так называемой "гибридной войне" после успешной специально-армейской операции по присоединению Крыма, войны в Донбассе и прочих драматических событий "русской весны".

В статье источника упоминается, что в прошлом докладе Герасимова говорилось об "асимметричных действиях", об использовании как военных, так и невоенных информационных методов дестабилизации противника, а в новой "доктрине Герасимова" 2019 года изменился тон изложения: в официальные документы вернулась терминология времен разгара "холодной войны".

В доктрине также заявляется якобы о новой стратегии Пентагона "Троянский конь": "используя протестный потенциал "пятой колонны", США дестабилизируют обстановку, например в РФ, и одновременно наносят удары высокоточным оружием "по наиболее важным объектам"".

"Понятно, что теперь гражданские протесты и вообще любое недовольство можно при желании квалифицировать как измену и сговор с агрессором, как это и было всегда при советской власти. Очевидно, что сравнительно умеренная прежняя "доктрина Герасимова", с ее акцентом на гибридные действия, больше не годится. Конечно, всякие "асимметричные, политические, экономические, информационные и другие невоенные меры" остаются в арсенале, но главное содержание военной стратегии "составляют вопросы подготовки к войне и ее ведения Вооруженными силами", — отмечает эксперт.

Автор подчеркивает, что речь в новой доктрине идет именно о масштабной войне, а слова Герасимова о "превосходстве над любым потенциальным противником" эксперт трактует как цель ВС РФ превосходить объединенные силы остального человечества.

"Новая доктрина "Герасимов 2.0" существенно скорректирована в сторону усиления по сравнению с "доктриной Герасимова" образца 13-го года, а Генштаб, как во времена холодной войны, в обоснование безудержной милитаризации России выдумывает или в десятки раз преувеличивает внешние угрозы. Конечный результат новой попытки добиться превосходства "над любым потенциальным противником" будет, наверное, столь же плачевен, что и в 1991 году", — заключает эксперт, отмечая, что именно к такой цели стремился советский Генштаб, однако СССР развалился в 1991 году.

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