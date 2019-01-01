Экс-главарь "ДНР" продает путинскую медаль за аннексию Крыма: что случилось

Экс-главарь "ДНР" продает путинскую медаль за аннексию Крыма: что случилось

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Ігор Стреєлков — Гіркин — фото з відкритих джерел

Бывший главарь так называемой "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) продает путинскую медаль, которой его наградили за активное участие в аннексии Крыма. Золотую награду он решил продать на аукционе — стартовая цена 1 млн рублей (около 400 тысяч гривен), сообщает ONLINE.UA.

На сайте аукциона указано, что медаль является негосударственной наградой Благотворительного фонда святителя Василия Великого. Она вручалась лицам, внесшим наибольший личный вклад "в возвращение Крыма в Россию".

Экс-главарь "ДНР" продает путинскую медаль за аннексию Крыма: что случилось (1)

На своей странице в соцсети Гиркин подтвердил, что решил продать путинскую медаль из-за материальных проблем. Он написал, что "особого пиетета к данной награде никогда не имел, так как она: не государственная, не боевая, с изображением лица, которого он, за исключением совсем краткого периода в 2014 году, никогда не уважал, а с 2015 года начал откровенно презирать".

Экс-главарь "ДНР" продает путинскую медаль за аннексию Крыма: что случилось (2)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Гиркин выступил с громким заявлением о дальнейшей судьбе Донбасса, спрогнозировав, что "ЛДНР" исчезнут за несколько дней, если Россия примет решение закрыть границу с оккупированными украинскими территориями.

Источник: ONLINE.UA Теги: награда, медаль, ДНР, аннексия Крыма, Игорь Стрелков, Игорь Гиркин
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