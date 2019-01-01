Путин добивается раскола Европы: президент Латвии призвал ЕС к единству для сдерживания России

Путин добивается раскола Европы: президент Латвии призвал ЕС к единству для сдерживания России

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Раймондс Вейоніс (фото — flickr.com)

Европа должна объединиться и разработать надежный сдерживающий фактор, чтобы не допустить нападения России на европейскую страну, как это произошло с Украиной.

Об этом заявил президент Латвии Раймондс Вейонис в интервью журналу Spiegel, сообщает ONLINE.UA.

Он почеркнул, что Кремль пытается укрепить пророссийские силы в Европарламенте и добивается раскола Европы. Вейонис добавил, что с 2014 года в Украине Россия демонстрирует агрессивную политику в достижении своих геополитических целей. Латвийский глава отметил, что Москва пытается давить и на латвийцев через масштабную пропаганду.

По словам Вейониса, большинство этнических русских, проживающих в Латвии, лояльны властям и курсу прибалтийской республики, но "часть из них более склонна к попыткам Москвы оказать давление на нашу страну". Некоторые из них, отмечает президент, участвуют в демонстрациях против запланированного закона о закреплении латышского языка в образовании, что является следствием действия российской пропаганды в Латвии.

Вейонис также высказался о строительстве скандального газопровода "Северный поток-2", который прокладывают из России в Германию.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель знает, что все страны Балтии с самого начала были категорически против этого проекта и что наша позиция не изменилась. На наш взгляд, "Северный поток-2" — это прежде всего геополитический проект России. Между тем Германия и Франция договорились о компромиссе, это хорошая основа для общего европейского пути в энергетической политике", — добавил Вейонис.

Президент Латвии уверен, что Кремль попытается вмешаться и выборы в Европарламент, которые будут проходить в мае 2019 года. Он призвал демократичные силы ЕС быть готовыми к тому, что Москва сделает все возможное, чтобы укрепить пророссийские силы в этом европейском органе, которые будут добиваться раскола Европы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Эстонии предложили план по сдерживанию России.

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, Латвия, Европа, объединение, Европарламент, Раймондс Вейоніс, заклик
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