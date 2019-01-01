Российские тролли придумали новую стратегию по вмешательству в выборы: что известно

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Российские тролли полностью изменили стратегию по вмешательству в выборы в других странах. Они придумали, как обойти защиту Facebook и Twitter, где начали активно удалять фейковый контент, через который "Агентство Интернет-исследований", напрямую связанное с Кремлем, разобщало американских избирателей на президентских выборах в 2016 году, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

В частности, директор по аналитическому анализу в FireEye Inc. Джон Хультквист сообщил, что российские тролли стали распространять чужой контент. Это позволяет им вести свою масштабную пропаганду, прячась за чужой спиной.

Издание также приводит слова старшего исследователя угроз в Symantec Corp. Кендида Вуэста, в соответствии с которыми, другие российские хакеры наряду с этим взламывают компьютеры и используют их для создания большого количества страниц в социальных сетях, которым пытаются придать вид настоящих, создавая для них правдоподобных подписчиков и "лайков".

Вуэст подчеркнул, что он заметил сокращение количества случаев создания нового контента с помощью поддельных учетных записей в период с 2017 по 2018 годы и постепенный переход к новой методике, а именно к созданию массовых фолловеров, которых можно использовать для распространения сообщений, раскалывающих общество. Эту масштабную кампанию, по мнению Вуэста, россияне готовят на 2020 год, на выборы президента США.

В свою очередь директор ФБР Кристофер Рэй отметил, что социальные сети по-прежнему остаются основным средством влияния иностранных игроков на выборы в США, и бюро работает с компаниями по этой проблеме.

"Это продолжается, и мы готовимся к тому, что это продолжится и будет расти к 2020 году", — отметил он, добавив, что устранение иностранных кампаний влияния остается трудной задачей для руководства социальных сетей.

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