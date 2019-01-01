В Эфиопии разбился самолет со 149 пассажирами на борту: первые подробности

В Эфиопии разбился самолет со 149 пассажирами на борту: первые подробности

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Фото: flickr.com

Утром 10 марта в Эфиопии произошла жуткая авиакатастрофа — разбился пассажирский Boeing 737, на борту которого находилось 149 пассажиров и 8 членов экипажа. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Подтвержденной информации о выживших и возможных причинах катастрофы пока нет, сообщает ONLINE.UA.

Известно, что пассажирский Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился по пути в Кению. Он следовал по маршруту Аддис-Абеба — Найроби. Самолет пропал с радаров через шесть минут после взлета. Это был новый Boeing 737 MAX 8, который авиакомпания получила несколько месяцев назад.

В Эфиопии разбился самолет со 149 пассажирами на борту: первые подробности (1)

Соболезнования в связи с трагедией близким и родным погибших уже выразил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

«Канцелярия премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии хотела бы выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших сегодня утром на борту регулярного рейса Ethiopian Airlines в Найроби», — говорится на официальной странице политика в Twitter.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 29 октября самолет Lion Air исчез с радаров вскоре после взлета из столицы Индонезии Джакарты. По информации сайта Flightradar, это был самолет Boeing 737. На его борту находилось 189 пассажиров.

Источник: ONLINE.UA Теги: погибшие, причины, Ефіопія, авиакатастофа, Boeing 737, Ethiopian Airlines
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