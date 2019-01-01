В Украине объявили штормовое предупреждение: тысячи спасателей вышли на круглосуточное дежурство

В Украине объявили штормовое предупреждение: тысячи спасателей вышли на круглосуточное дежурство

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Фото: pixabay.com

В воскресенье, 10 марта, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который бушует на всей территории страны. На западе Украины ожидаются порывы ветра до 28 м/с, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Украине объявили штормовое предупреждение: тысячи спасателей вышли на круглосуточное дежурство (1)

Отмечается, что сильный ветер будет сохраняться до 9 утра 11 марта. В течение суток порывы ветра в западных областях Украины будут достигать 25-28 м/с. На остальной территории ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с (2 уровень опасности, оранжевый). Также на высокогорье Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Также в ГСЧС сообщили, что до 11 марта будут работать в усиленном режиме, мониторя техногенную и пожарную безопасности совместно с местными органами власти и силовыми структурами.

"До 9 утра 11 марта на круглосуточном дежурстве находятся около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости силы будут увеличены до 14 000 человек личного состава и около четырех тысяч единиц техники", – говорится в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что харьковский сурок Тимка предсказал, когда в Украину придет весна.


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Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, погода, штормовое предупреждение, спасатели, ветер
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