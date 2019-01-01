В Украине объявили штормовое предупреждение: тысячи спасателей вышли на круглосуточное дежурство

В воскресенье, 10 марта, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который бушует на всей территории страны. На западе Украины ожидаются порывы ветра до
Отмечается, что сильный ветер будет сохраняться до 9 утра 11 марта. В течение суток порывы ветра в западных областях Украины будут достигать
Также в ГСЧС сообщили, что до 11 марта будут работать в усиленном режиме, мониторя техногенную и пожарную безопасности совместно с местными органами власти и силовыми структурами.
"До 9 утра 11 марта на круглосуточном дежурстве находятся около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости силы будут увеличены до 14 000 человек личного состава и около четырех тысяч единиц техники", – говорится в сообщении.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что харьковский сурок Тимка предсказал, когда в Украину придет весна.
Погода в Украине и Мире на 5 дней