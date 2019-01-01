Крушение самолета в Эфиопии: появились данные о погибших в авиакатастрофе

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На борту Boeing 737 авикомпании Ethiopian Airlines, который разбился утром 10 марта, никто не выжил. В результате аварии погибли все 149 пассажиров и 8 членов экипажа, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Никто не выжил на борту лайнера, на котором находились пассажиры из 33 стран", — приводит Reuters слова неназванного источника.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на государственное телевидение Эфиопии также подвердил, что на борту разбившегося Boeing 737 никто из 157 людей не выжил. Причины авиакатастрофы пока уточняются.

Напомним, 10 марта пассажирский самолет Boeing 737 авикомпании Ethiopian Airlines пропал с радаров через шесть минут после взлета. Он следовал маршрутом Аддис-Абеба — Найроби и потерпел крушение по пути в Кению. Известно, что эфиопский Boeing 737 разбился недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. Трагедия произошла в 08:44 по местному времени.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в связи с трагедией близким и родным погибших уже выразил соболезнования премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.