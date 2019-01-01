У нас пытаются забрать свободу слова: тысячи россиян вышли на масштабные протесты против власти

У нас пытаются забрать свободу слова: тысячи россиян вышли на масштабные протесты против власти

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Фото: twitter.com

10 марта в центре Москвы и других российских городах проходят масштабные митинги за свободный интернет. Россияне выступают против изоляции Рунета, который власти хотят отключить от Всемирной сети, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на телеканал "Дождь".

У нас пытаются забрать свободу слова: тысячи россиян вышли на масштабные протесты против власти (1)

Сообщается, что еще до начала митинга правоохранители начали задерживать участников без пояснения причин. Кроме этого, у них забрали баннеры с лозунгами против цензуры и за свободу в интернете и даже воздушные синие шары, которые в полиции расценили как "беспилотные летательные средства, на которые нужна лицензия".

У нас пытаются забрать свободу слова: тысячи россиян вышли на масштабные протесты против власти (2)

У нас пытаются забрать свободу слова: тысячи россиян вышли на масштабные протесты против власти (3)

Напомним, 12 февраля 2019 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о создании российского суверенного интернета «для обеспечения устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной паутины». Авторы проекта сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой предложили внести поправки в закон «О связи» и «Об информации» и предоставить Роскомнадзору полную карту точек обмена трафиком, благодаря чему регулятор сможет блокировать каналы доступа к любому сайту. Предполагается, что на изоляцию Рунета потребуется 20 миллиардов рублей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Госдума РФ одобрила наказание за неуважение к власти. Данным законопроектом предлагаеться ввести штраф до 5 необлагаемых минимумов доходов граждан или административным арестом на срок до 15 суток. Согласно тексту закона, наказать могут за информацию, которая не только "проявляет явное неуважение", но и "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность".

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, Интернет, протесты, рунет, митинг, блокування
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