У нас пытаются забрать свободу слова: тысячи россиян вышли на масштабные протесты против власти

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10 марта в центре Москвы и других российских городах проходят масштабные митинги за свободный интернет. Россияне выступают против изоляции Рунета, который власти хотят отключить от Всемирной сети, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на телеканал "Дождь".

Сообщается, что еще до начала митинга правоохранители начали задерживать участников без пояснения причин. Кроме этого, у них забрали баннеры с лозунгами против цензуры и за свободу в интернете и даже воздушные синие шары, которые в полиции расценили как "беспилотные летательные средства, на которые нужна лицензия".

Напомним, 12 февраля 2019 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о создании российского суверенного интернета «для обеспечения устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной паутины». Авторы проекта сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой предложили внести поправки в закон «О связи» и «Об информации» и предоставить Роскомнадзору полную карту точек обмена трафиком, благодаря чему регулятор сможет блокировать каналы доступа к любому сайту. Предполагается, что на изоляцию Рунета потребуется 20 миллиардов рублей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Госдума РФ одобрила наказание за неуважение к власти. Данным законопроектом предлагаеться ввести штраф до 5 необлагаемых минимумов доходов граждан или административным арестом на срок до 15 суток. Согласно тексту закона, наказать могут за информацию, которая не только "проявляет явное неуважение", но и "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность".