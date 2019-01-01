Глава ПЦУ Епифаний встретился с предстоятелем УГКЦ Святославом: о чем договорились

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Предстоятель ПЦУ Епифаний и глава Украинской греко-католической церкви Святослав впервые встретились после создания в Украине автокефальной церкви. Священнослужители обсудили ряд вопросов, касающихся взаимоотношений обеих церквей.

Подробности переговоров Епифания и Святослава сообщила пресс-служба ПЦУ, передает ONLINE.UA.

По информации пресс-службы, руководители Украинских Церквей подтвердили необходимость для обеих сторон иметь понимание и сотрудничество, ведь это служит общественному согласию и единству украинского народа.

"Благодаря усилиям наших предшественников было много сделано для того, чтобы залечить раны прошлого", — считает Епифаний, отметивший, что с самого начала своего служения Предстоятеля неоднократно подчеркивал необходимость диалога двух Церквей для продолжения того сотрудничества, которое уже существует.

Позиция ПЦУ, как утверждают в пресс-службе, заключается в том, что следует в дальнейшем поддерживать и развивать хорошие отношения с Украинской Греко-Католической Церковью и с Католической Церковью в целом, желая сотрудничать в различных сферах, где это возможно, одновременно соблюдая православное вероучение и в согласии с другими Поместными Православными церквями. При этом там признали, что между главами украинских Церквей не во всем есть согласие.

"В исторических вопросах каждая из сторон имеет собственный взгляд, в одних близкий, в других — противоположный. Ошибкой было бы переоценивать такие расхождения, так и недооценивать их. Именно поэтому необходим дальнейший диалог — очевидно длительный, порой сложный и болезненный", — говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Патриарх Филарет призвал главу УГКЦ не проводить службу в Софийском соборе. Он считает, что служение может вызвать противостояние между православными и греко-католикам, нарушить межконфессиональный диалог в Украине.