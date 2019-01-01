В США умер известный голливудский актер

В Калифорнии умер знаменитый голливудский актер Джед Аллан, сыгравший в культовых сериалах "Санта-Барбара" и "Беверли-Хиллз, 90210". Он ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Hollywood Daily.
В "Санта-Барбаре" Джед Аллан играл роль СиСи Кэпвелла. Этот сериал считается самым продолжительным в истории кино — с 1986 года по 1993 год Аллан снялся в общей сложности в 1089 сериях.
Джед Аллан Браун родился 1 марта 1935 года в Нью-Йорке. звездой сериалов он стал в середине
В 1994 году Аллан появился в еще одном популярном сериале
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в начале марта в Ивано-Франковске умер известный украинский актер Сергей Романюк. Народный артист Украины ушел из жизни в возрасте 65 лет.