В США умер известный голливудский актер

Джед Аллан (фото — wikipedia.org)

В Калифорнии умер знаменитый голливудский актер Джед Аллан, сыгравший в культовых сериалах "Санта-Барбара" и "Беверли-Хиллз, 90210". Он ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Hollywood Daily.

В "Санта-Барбаре" Джед Аллан играл роль СиСи Кэпвелла. Этот сериал считается самым продолжительным в истории кино — с 1986 года по 1993 год Аллан снялся в общей сложности в 1089 сериях.

Джед Аллан Браун родился 1 марта 1935 года в Нью-Йорке. звездой сериалов он стал в середине 60-х годов. Его дебют состоялся в сериале "Любовь всей жизни", который транслировался в США на протяжении девяти лет. В 1964 году актер снялся в популярном сериале "Секретный шторм", а в 1968 году Аллана взяли на главную роль в детском сериале "Лесси". Одной из самых продолжительных была его роль в сериале 1971 года "Дни нашей жизни". Главного героя Дона Крэйга он играл 14 лет.

В 1994 году Аллан появился в еще одном популярном сериале 90-х — "Беверли-Хиллз, 90210". На протяжении 18 серий он играл в нем Раша Сэндерса.

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