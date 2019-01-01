Выходные в апреле 2019: как будут отдыхать украинцы на Пасху

Фото: pixabay.com

В 2019 года Пасха выпадает на 28 апреля, в связи с чем у украинцев будут дополнительные выходные. Согласно официальному календарю выходных, утвержденному в Минсоцполитики, в конце апреля у украинцев будут трехдневные каникулы — 27, 28 и 29 числа, сообщает ONLINE.UA.

Так как Пасха всегда отмечается в воскресенье, то в понедельник делается официальный выходной в честь этого праздника. При этом пасхальные каникулы могут быть продолжены до пяти дней.

Как следует из Распоряжения Кабмина «О переносе рабочих дней в 2019 году», работодатели на свое усмотрение могут сделать выходным днем и 30 апреля (вторник), перенеся этот рабочий день на субботу 11 мая. Этот день предлагается сделать выходным перед 1 мая, Днем международной солидарности трудящихся, по случаю которого украинцы будут отдыхать в среду, 1 мая.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине может появиться еще один официальный праздничный выходной — депутаты предлагают сделать выходным 15 декабря. Именно в этот день в 2018 году Объединительный собор в Киеве провозгласил создание единой Православной церкви Украины.