В ВСУ показали боевика "ЛНР", ликвидированного на Луганщине: опубликовано фото

В ВСУ показали боевика "ЛНР", ликвидированного на Луганщине: опубликовано фото

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Ліквідований бойовик "ЛНР" (фото — facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)

Украинские защитники 7 марта на Луганщине ликвидировали очередного террориста. На этот раз "бригада 200" пополнилась боевиком "ЛНР" Андреем Грищенко с позывным "Зас".

Фото ликвидированного террориста опубликовал в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), передает ONLINE.UA.

INE.UA.

В ВСУ показали боевика "ЛНР", ликвидированного на Луганщине: опубликовано фото (1)

Ликвидацию "Заса" подтвердил также популярный блогер Necro Mancer. Он уточнил, что боевик с 2014 года воевал против Украины в рядах "казачьего полка имени Платова". На момент ликвидации наемнику армии РФ, уроженцу оккупированного Первомайска, было 47 лет. 

В ВСУ показали боевика "ЛНР", ликвидированного на Луганщине: опубликовано фото (2)

Об обстоятельствах гибели боевика информации почти нет. Террористы уверяют, что Грищенко погиб на "передовой". Примечательно, что в официальной сводке "ЛНР" за 7 марта говорится, что потерь у боевиков нет. Это свидетельствует о том, что командование террористов продолжает скрывать информацию о погибших.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ВСУ уничтожили вражеский автомобиль, который подвозил подкрепление боевикам для обстрела украинских защитников.

Источник: ONLINE.UA Теги: фото, ВСУ, боевики, Донбасс, ликвидация, ЛНР, агрессия России против Украины
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