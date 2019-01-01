В ВСУ показали боевика "ЛНР", ликвидированного на Луганщине: опубликовано фото

Ліквідований бойовик "ЛНР" (фото — facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7)

Украинские защитники 7 марта на Луганщине ликвидировали очередного террориста. На этот раз "бригада 200" пополнилась боевиком "ЛНР" Андреем Грищенко с позывным "Зас".

Фото ликвидированного террориста опубликовал в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), передает ONLINE.UA.

INE.UA.

Ликвидацию "Заса" подтвердил также популярный блогер Necro Mancer. Он уточнил, что боевик с 2014 года воевал против Украины в рядах "казачьего полка имени Платова". На момент ликвидации наемнику армии РФ, уроженцу оккупированного Первомайска, было 47 лет.

Об обстоятельствах гибели боевика информации почти нет. Террористы уверяют, что Грищенко погиб на "передовой". Примечательно, что в официальной сводке "ЛНР" за 7 марта говорится, что потерь у боевиков нет. Это свидетельствует о том, что командование террористов продолжает скрывать информацию о погибших.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ВСУ уничтожили вражеский автомобиль, который подвозил подкрепление боевикам для обстрела украинских защитников.