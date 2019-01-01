Ситуация угрожающая: названы сроки нового нападения России на Украину

Ситуация угрожающая: названы сроки нового нападения России на Украину

  |  Украина   |   Читати українською
Фото з відкритих джерел

Ситуация между Россией и Украиной угрожающая. На данный момент ударные батальонные группы российской армии вдоль украинской границы уже укомплектованы, а новым поводом для вторжения и нападения России на Украину должен стать искусственно созданный конфликт в стране.

Такое мнение выразил нардеп и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев на своей странице в социальной сети, передает ONLINE.UA.

Ситуация угрожающая: названы сроки нового нападения России на Украину (1)

Арьев считает, что столкновения в Черкассах между националистами и полицейскими являются делом рук России, которой выгодны искусственные беспорядки в Украине. Нардеп убежден, что Россия "начинает прогревать" бронетехнику на границе с Украиной, чтобы совершить чоередную атаку.

Следует отметить, что ранее в МВД Украины назвали количество полицейских, пострадавших во время попытки представителей "Нацкорпуса" прорваться на выступление президента Петра Порошенко. Сообщается, что в столкновениях пострадали 22 работника полиции, 19 из которых были госпитализированы.

Также Нацполиция опубликовала видео с места столкновений в Черкассах, на котором показано, что националисты провоцировали на драку прохожих, применили к правоохранителям газ раздражающего действия, физическую силу, подожгли файеры и попытались заблокировать кортеж президента.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что бывший подполковник британской армии Глен Грант заявил, что Украине для того, чтобы остановить агрессию России, надо создать качественную внутреннюю систему и сделать так, чтобы как можно больше людей были недовольны действиями президента РФ Владимира Путина.

Источник: ONLINE.UA Теги: война, прогноз, атака, нападение, Владимир Арьев, агрессия России против Украины
Новости других СМИ
В США умер известный голливудский актер
В США умер известный голливудский актер
Выходные в апреле 2019: как будут отдыхать украинцы на Пасху
Выходные в апреле 2019: как будут отдыхать укра...
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 11 марта
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 11 марта
Глава ПЦУ Епифаний встретился с предстоятелем УГКЦ Святославом: о чем договорились
Глава ПЦУ Епифаний встретился с предстоятелем У...
У нас пытаются забрать свободу слова: тысячи россиян вышли на масштабные протесты против власти
У нас пытаются забрать свободу слова: тысячи ро...
Россия устроила наглые провокации в водах Великобритании: появились шокирующие подробности
Россия устроила наглые провокации в водах Велик...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи