Непобедимый украинский боксер выиграл важный бой в США: опубликовано зрелищное видео

Фото: twitter.com/thompsonboxing

Известный украинский боксер Тарас Шелестюк завоевал очередную важную победу на профессиональном ринге. Он убедительно обыграл мексиканца Мартина Анхеля Мартинеса в 8-раундовом поединке, который стал главным событием частного шоу Thompson Boxing Promotions "Ночь чемпионов" в Ориндже (Южная Калифорния, США), сообщает ONLINE.UA.

Непобедимый украинец победил соперника по очкам. Судьи единогласно отдали победу Тарасу — 80-71,80-71, 80-71.

Следует отметить, что этот бой стал первым для Тараса Шелестюка, уроженца Макеевки Донецкой области, за последние полтора года — до этого последний раз на ринг Шелестюк выходил 1 июля 2017 года, когда победил нокаутом в третьем раунде еще одного мексиканца Хесуса Альвареса Родригеса.

Кроме того, Тарас Шелестюк являеся бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне. На профессиональном ринге он провел 17 боев и во всех победил, десять раз – нокаутом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что российский боксер Иса Чаниев, который был претендентом на бой с украинским чемпионом Василием Ломаченко, проиграл поединок за титул чемпиона мира по версии IBF. В технический нокаут во втором раунде его отправил боксер из африканской страны Гана Ричард Комми.