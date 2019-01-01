Это уже четвертый брак: Дженнифер Лопес снова выходит замуж

Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес (фото — instagram.com/arod)

Одна из самых красивых пар Голливуда женится. Под алтарь собрались 49-летняя Дженнифер Лопес и ее 43-летний возлюбленный Алекс Родригес. Радостной новостью с поклонниками влюбленные уже поделились в соцсети, передает ONLINE.UA.

На странице Лопес и Родригса появились одинаковые фото рук знаменитостей, на котором видно кольцо с большим прямоугольным бриллиантом на безымянном пальце у Джей Ло. Дженнифер прокомментировала свой снимок несколькими смайлами в форме сердец, а Алекс трогательно подписал: "Она сказала да".

Напомним, на данный момент Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отдыхают на Багамах, где среди невероятных пейзажей и приняли важное в своей жизни решение. Они познакомились 14 лет назад, когда певица была замужем за Марком Энтони. Зимой 2017 года у пары возник бурный роман — с тех самых пор звезды не расставались.

Следует отметить, что для Дженнифер Лопес брак с Родригесом станет четвертым. Алекс пойдет под венец во второй раз. До этого он состоял в браке с Синтией Скертис, которая родила ему двоих дочерей — 14-летнюю Наташу и 10-летнюю Эллу.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что одна из самых красивых голливудских пар, известный актер Орландо Блум и певица Кэти Перри, наконец официально обручились.