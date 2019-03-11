Курс валют на сегодня 11 марта - доллар дешевеет, евро стал дешевле

Курс валют на сегодня 11 марта - доллар дешевеет, евро стал дешевле

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На понедельник, 11 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро стал дешевле.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 11 марта цена доллара США составит 26 гривен 39 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 9 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 29 гривен 74 копейки, что в свою очередь на 19 копеек меньше чем в воскресенье, 10 марта.

В воскресенье, 10 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.385/26.36 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 29.73/29.7 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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