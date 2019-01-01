Стало известно, какая популярная диета вызывает нарушение работы сердца

Ученые из университета Сунь Ятсена убеждены, что известная низкоуглеводная диета может увеличивать риск развития аритмии – нарушения работы сердца. По их словам, дефицит углеводов нарушает работу сердечной мышцы, передает ONLINE.UA со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что исследователи проанализировали медицинские записи 14 тысяч человек. В начале исследования, которое длилось 22 года, у одного участника не было мерцательной аритмии. Они также заполнили анкету и сообщили о возможном ежедневном потреблении 66 различных продуктов в опросных листах.

Всех участников разделили на 3 группы:

• низкое потребление углеводов (менее 44,8% калорий от дневного потребления);

• умеренное потребление углеводов (от 44,8% до 52,4% калорий);

• высокое потребление углеводов (больше, чем 52,4% калорий).

По окончанию эксперимента у 1900 людей обнаружили мерцательную аритмию.

"Участники, которые употребляли малое количество углеводов, чаще страдали от мерцательной аритмии. У них было на 16-18% больший риск возникновения нарушений сердца, чем у людей из других групп. Существует несколько возможных причин этому – отсутствие продуктов, уменьшающих воспаление (овощи, фрукты, зерна) и увеличение количества белков и жиров в рационе, что может привести к окислительному стрессу, который также связан с мерцательной аритмией", — сказано в сообщении.

Исследователи рекомендует, чтобы углеводы составляли от 45 до 65 % от общего суточного потребления калорий.

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