Ситуация на Донбассе: штаб ООС сообщил хорошие новости

Ситуация на Донбассе: штаб ООС сообщил хорошие новости

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Фото: 24tv.ua

Ситуация на Донбассе остается стабильной. За прошедшие сутки боевики огонь по позициям ОС не открывали. От начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В штабе заявили, что Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня.

Как известно, с полуночи 8 марта Украина ввела режим "тишины" на всей линии соприкосновения с российскими оккупационными войсками, однако Россия не предоставила гарантий перемирия. По сообщению штаба ООС, 8 марта с начала суток по состоянию на 12:00 на линии разграничения был зафиксирован один прицельный обстрел со стороны боевиков.

Напомним, российский оппозиционер и политический эксперт Леонид Гозман заявил, что вторжение на Донбасс было колоссальной ошибкой Путина. Поэтому договориться с Россией о выводе ее вооруженных формирований с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возможно. Оппозиционер также отметил, что о возврате Крыма речь не пойдет, пока в Кремле будет сидеть команда Путина.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее эксперт рассказал, как можно остановить Путина.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, режим тишины
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