"Путин не будет ничего делать": Порошенко выступил с громким заявлением

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко откровенно признался, что "не ожидает положительных новостей" относительно освобождения удерживаемых в РФ украинских моряков до президентских выборов, которые состоятся 31 марта, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу президента.

"Путин четко подчеркнул, что он не будет делать ни единого шага", — сказал президент и подчеркнул, что работа по освобождению украинцев продолжается.

Он также отметил, что постоянно призывает международное сообщество помочь в этой сложной ситуации.

"Не проходит ни одной международной встречи на высшем уровне, где бы вопрос освобождения украинских моряков, кораблей и деоккупации Керченского пролива и Азовского моря не было бы поднят мной, по моему поручению министром иностранных дел или нашими партнерами по НАТО", — заявил глава государства.

Как известно, РФ продлила срок ареста украинских моряков до апреля. Их не планируют отпускать по крайней мере до окончания президентских выборов в Украине. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что незаконно захваченных моряков будут использовать как средство давления.

Как сообщал ONLINE.UA, адвокат пленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что российская власть может планировать использовать военнопленных украинских моряков для вмешательства в выборы в Верховную Раду. Эти выборы состоятся через несколько месяцев после президентских – 27 октября.