РФ устроила новую наглую провокацию на Азове - видео

РФ устроила новую наглую провокацию на Азове - видео

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Пресс-служба Операции Объединенных сил сообщает, что во время выхода украинского морского буксира "Корец" в Азовское море военные обнаружили надводные корабли России, которые устроили наглую провокацию, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что украинский буксир выходил в море для отработки задач по боевой подготовке. Во время выхода из пункта базирования на дистанции около 10 морских миль военные обнаружили корабль ФСБ РФ "Краснодарец".

Во время рейса корабль ФСБ сблизился с буксиром на полторы мили, лег на параллельные курсы и продолжил следование курсу "Корца".

"Приблизившись к нашему буксира по левому борту на расстояние около трех морских миль, корабль дал полный ход и быстро увеличил расстояние, после чего взял "Корец" на сопровождение. В то же время второй корабль шел по правому борту, а третий держался на большом расстоянии где-то впереди", — сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что выход в море и выполнение мероприятий боевой подготовки буксиром "Корец" прикрывались дивизионом артиллерии, на боевом дежурстве находились вертолеты армейской авиации и самолеты истребительной и штурмовой авиации.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее европейские дипломаты наконец согласовали введение санкций против россиян, причастных к захвату 24 украинских моряков во время инцидента возле Керченского пролива.

Источник: ONLINE.UA Теги: Азов, Украина, РФ, корабли, провокация
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