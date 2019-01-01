В Германии объяснили, кто на самом деле спровоцировал масштабный ракетный конфликт между США и РФ

В Германии объяснили, кто на самом деле спровоцировал масштабный ракетный конфликт между США и РФ

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Фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что расторжение ракетного договора спровоцировали не только США и Россия. Одной из причин является отсутствие Китая в любых сделках относительно разоружения или контроля над вооружениями, передает ONLINE.UA со ссылкой на Tagesspiegel am Sonntag.

Политик подчеркнул, что Китай должен участвовать в сделках, которые касаются вооружения.

Стоит отметить, что похожее условие озвучили и в России – там допускают новую редакцию Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая возможна при условии расширения списка его участников.

"У Китая свобода действий, будут вооружаться и другие страны – Северная Корея, Пакистан, Индия", — говорит дипломат.

Как известно, ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала Китай присоединиться к диалогу о разоружении после выхода США из ракетного договора. Однако Пекин на участие в переговорах по ДРСМД пока не соглашается. Зато Маас отмечает, что отказ Пекина не должен означать конец дискуссии.

"Китай должен занять место за столом переговоров. Мы должны оказывать давление", – считает немецкий министр.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России испытали ядерную ракету, которой ранее хвастался Путин. В ракетостроительной отрасли уверили, что испытания "Буревестника" прошли успешно.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, США, Германия, Китай, ракетный конфликт
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