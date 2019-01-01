"РФ постоянно увеличивает масштабы": что происходит в оккупированном Крыму

Крымские СМИ сообщают, что российские военные учения в оккупированном Крыму не утихают, наоборот – Россия все увеличивает их масштабы. Отмечается, что оккупанты снова собираются тренировать своих военных, однако теперь с еще большим размахом, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Крым.Реалии".

По предварительным данным, участие в запланированных Россией учениях на оккупированном полуострове примут более 10 тысяч артиллеристов, там задействуют более 3 тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

Российские СМИ сообщают, что во время тренировок планируют провести пуски и стрельбы ракетных комплексов "Искандер-М", "Бал", "Бастион", реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

"Россияне планируют тренироваться на 20 полигонах – в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, на Северном Кавказе, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении, Южной Осетии и в включенном Крыму", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук сообщил, что в течение 5 лет аннексии Крыма Россия сумела превратить полуостров в огромную военную базу. Так, количество своих военных в Крыму за это время РФ увеличила почти в три раза.

Как сообщал ONLINE.UA, Россия регулярно запускает в оккупированном Крыму "Триумфы" и "Панцыри, готовясь к воздушной атаке.