США приняли важное решение по "Северному потоку-2"

Власти США планируют наложить санкции на компании ЕС, которые софинансируют российский трубопровод "Северный поток-2", а также компании, участвующие в прокладке труб в Балтийском море. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои анонимные источники, передает ONLINE.UA.
Отмечается, что данные ограничения могут повысить напряженность между Берлином и Вашингтоном на фоне затянувшегося спора о американских пошлинах на немецкие автомобили, отмечается в материале. США утверждают, что трубопровод является стратегическим риском энергетической зависимости России.
Как известно, "Северный поток-2" — совместный проект на $11 млрд российского "Газпрома" и пяти западных энергетических компаний: австрийской нефтяной компании OMV, немецкого химического гиганта BASF-Wintershall, немецкого энергетического концерна Uniper, французской компании Engie и британско-голландской Royal Dutch Shell. Согласно текущему плану, "Северный поток-2" должен быть готов к концу 2019 года.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что после запуска "Северного потока-2" Путина уже ничего не будет останавливать и он может пойти на Киев. В Кремле назвали эти заявления Моравецкого неудачной инсинуацией.