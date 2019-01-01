США приняли важное решение по "Северному потоку-2"

США приняли важное решение по "Северному потоку-2"

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Фото: flickr.com

Власти США планируют наложить санкции на компании ЕС, которые софинансируют российский трубопровод "Северный поток-2", а также компании, участвующие в прокладке труб в Балтийском море. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои анонимные источники, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что данные ограничения могут повысить напряженность между Берлином и Вашингтоном на фоне затянувшегося спора о американских пошлинах на немецкие автомобили, отмечается в материале. США утверждают, что трубопровод является стратегическим риском энергетической зависимости России.

Как известно, "Северный поток-2" — совместный проект на $11 млрд российского "Газпрома" и пяти западных энергетических компаний: австрийской нефтяной компании OMV, немецкого химического гиганта BASF-Wintershall, немецкого энергетического концерна Uniper, французской компании Engie и британско-голландской Royal Dutch Shell. Согласно текущему плану, "Северный поток-2" должен быть готов к концу 2019 года.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что после запуска "Северного потока-2" Путина уже ничего не будет останавливать и он может пойти на Киев. В Кремле назвали эти заявления Моравецкого неудачной инсинуацией.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, РФ, Северный поток-2, санкции
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