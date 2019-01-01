"Идеальный мужчина": Дан Балан удивил Тину Кароль неожиданным подарком

Известный молдавский певец и новый тренер "Голоса страны 9" Дан Балан давно не скрывает своей симпатии к украинской артистке Тине Кароль. Его интерес зрители заметили еще с первого эфира "слепых прослушиваний". С каждым выходом нового выпуска Дан Балан удивлял королеву чем-то новым. На "вокальных боях" он оставил ей мягкую игрушку и записку с милым посланием, передает ONLINE.UA.

Как известно, в предыдущем эфире "Голоса страны 9" Дан Балан назвал Тину Кароль "кенгурушей" из-за ее платья с большими накладными карманами. Похоже, певцу понравилось так называть нежную и чувственную Тину Кароль, поскольку новый эфир начался с подарка и милых слов в адрес певицы.

Сразу же после того, как были представлены звездные тренеры Тина Кароль увидела на своем кресле маленькую мягкую игрушку в виде кенгуру и записку. Поп-дива не скрывала от зрителей послания, которое было в записке, поэтому вслух прочитала то, что написал для нее Дан Балан.

"Ты моя кенгуруша", – написал молдавский певец.

Пользователи сети нахваливают такую выходку Балана.

"Идеальный мужчина — Тина лучшего не найдет; это очень мило; он невероятный; надеюсь, это не пиар-ход, а реальные чувства", — пишут зрители "Голоса страны 9".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что всемирно известный певец Dan Balan спел для своей коллеги по сцене Тины Кароль во время эфира "Голос страны 9". Стоит отметить, что молдавский артист уже давно не скрывает симпатию к украинской красавице.