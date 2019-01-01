"Он уже не хочет Донбасс": эксперт рассказал, чего дальше можно ждать от Путина

"Он уже не хочет Донбасс": эксперт рассказал, чего дальше можно ждать от Путина

  |  Политика   |   Читати українською
Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Бывший депутат Государственной Думы Росии и политический эксперт Илья Пономарев считает, что урегулирование ситуации на Донбассе, где пятый год идет российско-украинская война, может произойти еще во время пребывания при власти в России Владимира Путина, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".

По его словам, глава Кремля хочет разменять на что-то урегулирования конфликта на Востоке Украины, и сделать єто так, чтобы сохранить лицо Москве.

"Донбасс сам Путин не хочет. И там урегулирования может произойти еще при путинской власти. Они бы хотели или на что-то это разменять, или предпринять такие шаги, которые позволили бы Кремлю сохранить лицо при урегулировании. Если не упираться в эти Минские соглашения, то войну на той территории можно прекратить", – заявил Пономарев.

Кроме того, эксперт уверяет, что введение миротворцев на Донбасс является реальным. Украина может добиться присутствия миссии на оккупированных территориях даже при посредничестве США, которые имеют общую с Киевом позицию.

Вместе с тем, вопрос незаконно аннексированного Крыма будет решен только после смены власти в России.

"Крым – этот вопрос будет решен только тогда, когда сменится власть в Кремле. Это будет очень болезненная тема, но я уверен, что мы ее все равно решим", – подытожил экс-депутат РФ.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее эксперт объяснил, почему Донбасс — это большая ошибка Путина.

Источник: Обозреватель Теги: Владимир Путин, Донбасс, Крым, Кремль
Новости других СМИ
США приняли важное решение по "Северному потоку-2"
США приняли важное решение по "Северному п...
В Германии объяснили, кто на самом деле спровоцировал масштабный ракетный конфликт между США и РФ
В Германии объяснили, кто на самом деле спровоц...
Курс валют на сегодня 11 марта - доллар дешевеет, евро стал дешевле
Курс валют на сегодня 11 марта - доллар дешевее...
"Путин не будет ничего делать": Порошенко выступил с громким заявлением
"Путин не будет ничего делать": Порош...
Путин добивается раскола Европы: президент Латвии призвал ЕС к единству для сдерживания России
Путин добивается раскола Европы: президент Латв...
Курс валют на сегодня 10 марта - доллар не изменился, евро не изменился
Курс валют на сегодня 10 марта - доллар не изме...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги