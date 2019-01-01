В Tesla сообщили неутешительные новости

В Tesla сообщили неутешительные новости

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Фото: flickr.com

Американская компания Tesla Inc. заявила о повышении цен на более дорогие модели своих электромобилей Model S и Model X по всему миру примерно на 3%, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Отмечается, что решение позволит оставить открытыми большее число магазинов компании, чем было запланировано ранее. Изменения не коснутся заявленной стоимости бюджетной Model 3 в 35 тыс долларов. До 18 марта покупатели могут сделать заказ на электромобили по старым ценам".

Как известно, в прошлом месяце Tesla объявила о том, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продаже машин только через интернет.Теперь Tesla заявила о закрытии только половины из общего числа магазинов, которые планировалось ликвидировать.

Tesla Inc — американская автомобильная компания-стартап из Кремниевой долины. Ориентированная на дизайн, изготовление и продажу электромобилей и компонентов к ним. Главный производственный объект — завод Tesla. Названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы.Среди инвесторов компании — основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, а также один из основателей платежной системы PayPal Илон Маск.
Раніше ONLINE.UA сообщал, кто хочет выкупить Tesla.
Источник: ONLINE.UA Теги: Tesla, электрокар, Model S, цены
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