В Tesla сообщили неутешительные новости

Фото: flickr.com

Американская компания Tesla Inc. заявила о повышении цен на более дорогие модели своих электромобилей Model S и Model X по всему миру примерно на 3%, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Отмечается, что решение позволит оставить открытыми большее число магазинов компании, чем было запланировано ранее. Изменения не коснутся заявленной стоимости бюджетной Model 3 в 35 тыс долларов. До 18 марта покупатели могут сделать заказ на электромобили по старым ценам".

Как известно, в прошлом месяце Tesla объявила о том, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продаже машин только через интернет.Теперь Tesla заявила о закрытии только половины из общего числа магазинов, которые планировалось ликвидировать.