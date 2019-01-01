Известная американская спортсменка совершила самоубийство

Келлі Кетлін (фото — flickr.com)

Известная 23-летняя американская велогонщица Кэтлин Келли 8 марта совершила самоубийство. Тело спортсменки нашли в ее доме в американском штате Калифорния, передает ONLINE.UA со ссылкой на VeloNews.

Отмечается, что родственники девушки не стали уточнять обстоятельства и причины самоубийства дочери. Подробности инцидента пока не разглашаются. Информацию о гибели чемпионки подтвердили и в Федерации велоспорта США. Ее руководитель Боб Демартини отметил, что Келли "навсегда останется в семье американского велоспорта".

"С 2016 года Кэтлин трижды завоевывала титул мирового чемпионата по велотреку. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году завоевала серебро в составе американской команды. Кроме этого, девушка получила степень магистра по вычислительной математике в Стэнфордском университете и была талантливой скрипачкой", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что всемирно известный английский исполнитель, вокалист группы The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство после развода со своей любимой женой. Об этом сообщили представители коллектива в социальной сети Instagram. Отмечается, что артиста нашли мертвым в его доме в графстве Эссекс, Великобритания, 4 марта.