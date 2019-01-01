Известная американская спортсменка совершила самоубийство

Известная американская спортсменка совершила самоубийство

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Келлі Кетлін (фото — flickr.com)

Известная 23-летняя американская велогонщица Кэтлин Келли 8 марта совершила самоубийство. Тело спортсменки нашли в ее доме в американском штате Калифорния, передает ONLINE.UA со ссылкой на VeloNews.

Отмечается, что родственники девушки не стали уточнять обстоятельства и причины самоубийства дочери. Подробности инцидента пока не разглашаются. Информацию о гибели чемпионки подтвердили и в Федерации велоспорта США. Ее руководитель Боб Демартини отметил, что Келли "навсегда останется в семье американского велоспорта".

"С 2016 года Кэтлин трижды завоевывала титул мирового чемпионата по велотреку. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году завоевала серебро в составе американской команды. Кроме этого, девушка получила степень магистра по вычислительной математике в Стэнфордском университете и была талантливой скрипачкой", — сказано в сообщении.

Известная американская спортсменка совершила самоубийство (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что всемирно известный английский исполнитель, вокалист группы The Prodigy Кит Флинт совершил самоубийство после развода со своей любимой женой. Об этом сообщили представители коллектива в социальной сети Instagram. Отмечается, что артиста нашли мертвым в его доме в графстве Эссекс, Великобритания, 4 марта.

Источник: ONLINE.UA Теги: Келли Кетлин, велоспорт, самоубийство, спорт
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