"Для чего вы это делаете?": Россия неожиданно пригрозила всем неядерным государствам

Председатель комитета Госдумы по обороне РФ Владимир Шаманов пригрозил, что Россия будет рассматривать неядерные государства как цели для своих ударов, если они примут участие в учениях с тактическим ядерным оружием вместе с США, передает ONLINE.UA с о ссылкой на "Интерфакс".

По его словам, НАТО наращивает военное присутствие у российских границ. Шаманов подчеркнул, что ему не нравится участие тактической авиации недярнених государств в "мероприятиях ядерной миссии".

"Вы для чего, неядерные страны, свои самолеты тренируете вместе с американцами в рамках так называемой ядерной миссии? Мы не можем не учитывать такие возможности, что вы переоборудуете при определенных условиях в короткие сроки. Американцы вам еще вместо обычных боеприпасов повесят и ядерных", — сказал он.

Власти РФ убеждены, что в рамках "Плана действий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил НАТО" и "Концепции передового присутствия и усиления" альянс продолжает усиливаться вблизи границ России. Российские политики уверяют, что учения НАТО в Восточной Европе, акваториях Северной Атлантики, Балтийского и Черного морей якобы "имеют явно выраженную антироссийскую направленность".

Ранее ONLINE.UА сообщал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует вмешатся в конфликт США и РФ.