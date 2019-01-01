Путин просто ждет: в ПАСЕ объяснили, когда Россия может напасть на Украину

Народный депутат и глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, комментируя провокации 9 марта в Киеве и Черкассах, напомнил, что РФ сосредоточила многочисленные войска и оружие возле украинских границ. Следующее нападение Кремля произойдет в момент наибольшей слабости Украины, а националисты своим поведением лишь способствуют угрозе новой агрессии, передает ONLINE.UA.

По мнению дипломата, Путин просто ждет, пока в Украине будет нестабильная ситуация и внутренние конфликты, из-за чего она будет ослаблена.

"Следующее нападение России точно произойдет в момент наибольшей слабости Украины. Как в 2014, когда ограбленная регионалами страна без армии и с расколотым обществом, была в планах Путина легкой добычей. Крым и часть Донбасса временно оккупировал. Остальных удалось отбить ценой в тысячи жизней и через сверхусилия восстановленных Вооруженных Сил", — говорит он.

Дипломат считает, что украинские националисты, которые устроили столкновения в Киеве и Черкассах 9-10 марта, лишь создают благоприятный момент для России.

"Сейчас, когда ударные батальонные группы вдоль украинско-российской границы уже сформированы, новым поводом должен стать искусственно созданный внутренний беспорядок, когда русскоязычные матерные титушки в униформах, под видом украинских националистов, нападают на полицию. Стоит за этим один политический интерес, который или не читал украинскую историю столетней давности, или наоборот, еще хуже – очень хорошо изучил. И в каждый такой момент бронетехнику за поребриком начинают прогревать – на всякий случай", – подчеркнул Арьев.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее эксперт объяснил, почему Донбасс — это большая ошибка Путина.