Группа KAZKA впервые прокомментировала неудачное выступление на Нацотборе

Фото — Instagram kazka.band

Украинская группа KAZKA впервые прокомментировала неудачное выступление на Национальном отборе к Евровидению-2019 . Участники коллектива открыто признались, как изменились их будни после шоу и на какие проблемы они обратили внимание, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Светскую жизнь".

Солистка группы Александра Зарицкая решила обратить внимание на комментарий Джамалы и записаться на уроки вокала.