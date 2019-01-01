Группа KAZKA впервые прокомментировала неудачное выступление на Нацотборе

Украинская группа KAZKA впервые прокомментировала неудачное выступление на Национальном отборе к
Солистка группы Александра Зарицкая решила обратить внимание на комментарий Джамалы и записаться на уроки вокала.
"Да, Джамала предложила занятия вокалом и мы рассматриваем наши графики. Поскольку у нас сейчас европейский тур, то немножко сложно, нет времени вообще. Но я начала заниматься сольфеджио... Мы будем больше заниматься именно интонированием, именно техникой пения", – рассказала Александра Зарицкая.
Певица отметила, что знает, почему они потерпели фиаско на шоу. По словам Александры, это не было непопадания в ноты, как писали в сети, а волнение помешало ей уверенно выступить. Артистка заявила, что группа KAZKA еще будет бороться за место на сцене Евровидения.
"Я бы не сказала, что там было мимо (нот, – ред.), больше было проблем именно с волнением, поэтому голос казался неуверенным и колебался в интонировании. Но это все опыт, думаю, что в следующем году я точно не буду говорить, но мы хотели еще раз попробовать. Это не 100%, но мы бы хотели представлять Украину. И я сделаю все для того, чтобы звучать идеально", — пообещала Зарицкая.
Ранее ONLINE.RU сообщал, что солистка популярной украинской группы KAZKA сделала неожиданное заявление. В сети Александра Зарицкая призналась, что влюблена, однако имени своего избранника не назвала.