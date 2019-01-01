Мужчины, которые женятся на умных женщинах, живут дольше

Фото: flickr.com

Новые исследования показали, что если мужчина хочет прожить долгую и счастливую жизнь, то ему желательно жениться на умной женщине. Кроме увеличения длительности жизни, наличие действительно сообразительной жены может свести на нет шансы мужчины заболеть деменцией, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Big perspectives".

Однако сообразительность не является единственным критерием для счастливых отношений. Другим ключевым фактором является совместимость. Подобно тому, как старая поговорка говорит, что "не судите о книге по ее обложке", так и внешний вид человека не должен быть критерием для выбора партнера. Молодых людей, как правило, привлекают физические аспекты, а другие факторы в юности не берутся во внимание или не играют решающую роль. Это может приводить к плохим отношениям или бракам. Тогда как предоставление преимущества "содержания" над "формой" может иметь большие преимущества для обоих партнеров в будущем.



Предотвратить угрозу деменции в старости помогут другие факторы, такие как: надежный банковский баланс, правильная диета, выполнение новых задач для стимулирования мозга, например, изучение нового языка. Постоянное стимулирование работы мозга очень важно для поддержания работы здорового ума в старости.



Несмотря на то, что решение головоломок и чтение являются хорошими умственными тренажерами, более сложная умственная деятельность поможет мозгу оставаться здоровым в будущем как можно дольше. Путешествуя в разных местах, встречаясь с различными типами людей, изучая то, о чем вы никогда не знали — все это поможет стимулировать мозг. Выучить новый язык или научиться играть на музыкальном инструменте — отличная идея для тех, кто откладывал свои мечты на потом.



Наличие сообразительного партнера, который так же заинтересован в принятии новых вызовов, как и вы, будет плюсом. Любое сложное задание становится легче выполнить с помощью правильной поддержки и компании. Таким образом, изучение новых мест или принятия новых навыков будет более приятным, когда его можно разделить с любимым человеком. Визит в музей или активное участие в книжном клубе будут иметь совсем другой формат и станут настоящим приключением с искренней поддержкой партнера или партнерши.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее программист Джулиан Александер разработал специальное приложение, которое значительно упрощает поиск идеальной пары благодаря искусственному интеллекту. Изобретатель назвал свое приложение "Джульетта" — оно уже доступно в iTunes.