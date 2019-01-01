Путин наконец решил, что делать с письмом сына британской жертвы "Новичка"

Президент России Владимир Путин все-таки не собирается отвечать на письмо сына британки, которая погибла от отравления "Новичком" в городе Эймсбери. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

Как известно, Эван Хоуп направил письмо российскому президенту Владимиру Путину – "обратился к нему, как к человеку". Он требует справедливости, ведь мать Эвана умерла от яда "Новичка".

По мнению представителя Кремля, личный ответ от главы Кремля – "это совсем не обязательно".

"Дело в том, что посол России назначается указом президента России. Собственно, он и является чрезвычайным и полномочным послом, и имеет все полномочия говорить от имени РФ", — сказал Песков.

Также отмечается, что Российское посольство в Лондоне предложило Хоупу получить ответы на все вопросы относительно смерти его матери. Его приглашают непосредственно в здание диппредставительства.

Напомним, Дон Стреджесс умерла в результате отравления "Новичком" в июле 2018 года, спустя несколько месяцев после покушения на убийство на бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Полиция установила, что женщина была отравлена следами нервно-паралитического вещества, которые остались от отравления Скрипалей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что количество нервного-паралитического вещества "Новичок", которое содержалась в флаконе для духов, использованного при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, могло привести к гибели 4 тысяч человек.