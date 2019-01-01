Порошенко анонсировал создание новых мощных ракет

Порошенко анонсировал создание новых мощных ракет

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)
Украинский глава Петр Порошенко во время визита в Житомир в понедельник, 11 марта, рассказал о планах по созданию высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы придерживались некоторых ограничений, которые на нас возлагал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который действовал со времен СССР. Теперь РФ, создавая новые угрозы для безопасности Европы, разрушила этот Договор. Выводы из новой ситуации делают все наши партнеры, США юридически вышли из него", — заявил он.
Украинский лидер подчеркнул, что после разрушения договора, Украина не связана никакими ограничениями.
"Нашим конструкторским бюро, нашей промышленности теперь не связывают руки никакие ограничения дальности полета ракет, а значит, на повестке дня — вопрос о создании высокоточного ракетного оборудования увеличенного радиуса действия, способного поражать цели далеко в тылу противника", — сказал президент.
По словам Порошенко, этим "еще сильнее будет укреплена армия".
Как сообщал ONLINE.UA, ранее Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Петр Порошенко, ракети, оружие
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