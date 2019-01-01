Исследователи рассказали, в каком возрасте занятия спортом продлевают жизнь

Американские и британские ученые пришли к выводу, что занятия спортом снижают риск преждевременной смерти у людей среднего возраста. Исследователи опросили 300 тысяч американцев в возрасте от 50 до 71 лет, передает ONLINE.UA со ссылкой на Jama Network Open.

Респонденты записывали в анкетах, как часто занимаются спортом или же физическим трудом. В 2011 ученые проанализировали сколько участников умерло и по каким причинам.

"Исследователи учитывали такие факторы как возраст, пол, отношение к курению, питание. Выяснилось, что риск преждевременной смерти был ниже среди участников, которые были физически активны после 40 лет. Опрошенные в возрасте от 40 до 61 лет, которые занимаются спортом до 7 часов в неделю, имели на 35% больше шансов прожить долгую и счастливую жизнь, чем люди, которые игнорировали физические нагрузки. Этот результат был примерно такой же, как и у людей, которые с подросткового возраста занимались спортом", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, компания Apple планирует выпустить фитнес-браслет с функцией измерения кровяного давления. По предварительной информации, новейшая разработка сможет подключаться к уже существующим устройствам Apple, следить за показателями артериального давления и передавать данные на другие устройства для анализа.