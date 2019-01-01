Джастин Бибер обратился ко всем своим фанатам с неожиданной просьбой

Всемирно известный певец Джастин Бибер признался, что чувствует опустошение и требует молитвы своих фанатов. Он рассказал, что оказался со своими проблемами один на один, передает ONLINE.UA.

Артист опубликовал на своей странице в Instagram новое сообщение, в котором рассказал о своем самочувствии.

"Просто хотел держать вас в курсе, ребята. Надеюсь, мое обращение найдет отклик в ваших сердцах. Сейчас я чувствую себя странно, так, будто полностью отключен от внешнего мира. Я не волнуюсь, потому что всегда прихожу в себя после такого. Просто хотел попросить вас протянуть мне руку помощи и помолиться за меня. Бог очень милостив и я верю, что ваши молитвы будут услышаны. Так уж получилось, что сейчас я оказался со своими проблемами один на один", — сказано в сообщении Джастина.

Напомним, Джастин Бибер и его жена Хейли Болдуин скоро станут родителями. Об этом сообщает ряд западных СМИ после неоднозначного заявления отца Джастина, ведь тот недавно разместил в социальной сети сообщение, что может свидетельствовать о том, что модель Хейли Болдуин беременна.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что популярная американская певица Селена Гомес выпустила новый клип на песню Back to You. Поклонники считают, что этот ролик она посвятила своим сложным отношениям с Джастином Бибером.