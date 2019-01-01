ОБСЕ назвала главную задачу миротворческих войск на Донбассе

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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что организация поддерживает идею направления на оккупированные территории Донбасса миротворческой миссии ООН. Основной ее задачей в регионе должна быть реализация Минских договоренностей. По его мнению, сейчас в реализации Минских договоренностей наблюдается застой, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"Если миротворческая операция поможет преодолеть тупик и реализовать Минские соглашения, я только буду "за". ОБСЕ была организацией, которая очень положительно отреагировала на эту идею. Однако сейчас мы видим, что нет единого понимания того, какой будет такая операция с точки зрения размера, сферы охвата мандата", — говорит он. Кроме того, генсек отметил, что именно его организация выступила с идеей о совместной с ООН миротворческой миссии, "совместной операции ООН-ОБСЕ". Однако пока стороны конфликта на Донбассе далеки от общего понимания сценария размещения миротворцев в регионе. "Я хотел бы отметить одну вещь: такая операция должна будет выполнить то, что у нас есть, а это — Минские соглашения. Миротворческая операция не будет направлена ни на что иное, кроме этого. Боюсь, что пока нет аппетита для реализации Минска, мы также не сможем прийти к общему пониманию того, на что может быть похожа подобная операция", – заявил Гремингер.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава российского МИД Сергей Лавров на Генассамблее ООН назвал условия Москвы на ввод миротворцев на Донбасс.