"Выглядит невероятно": Меган Маркл ошеломила фанатов роскошным образом

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заглянула на празднование Дня Содружества наций в стильном брендовом наряде и на каблуках. Новый образ красавицы не остался незамеченным — фанаты одобрительно оценили ее стиль, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

"Официальное событие состоялось в посольстве Канады, которое расположено в центре Лондона. У здания представителей королевской семьи встретили с красно-белыми флагами. Не менее ярко прошла и сама встреча: герцоги приняли участие в приготовлении традиционных сладостей taffy maple и торжественном концерте с участием талантливых канадцев, которые живут и учатся в Великобритании", — сказано в сообщении.

Фанатов поразило эффектное появление герцогини Сассекской на событии. Перед камерами она появилась в зеленом стильном пальто с черными украшениями от A/W19, платье такого же цвета и обуви на каблуках. Через ветреную погоду беременная Меган Маркл собрала волосы в прическу и сделала едва заметный макияж. Выглядела она впечатляюще.

"Выглядит невероятно; какая же она красавица; нежная и прекрасная; безупречное шикарное пальто", — пишут пользователи сети.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что принц Гарри во время торжественного обеда по случаю выхода кулинарной книги Меган Маркл несколько раз курьезно отметился, что попало в кадр папарацци.