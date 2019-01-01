Это нужно увидеть: в России установили надгробие Путину

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

В российском городе Набережные Челны задержали активиста за установку "надгробия" президенту РФ Владимиру Путину, передает ONLINE.UA со ссылкой на "МБХ медиа".

Отмечается, что активист Карим Ямадаев якобы установил "инсталляцию в виде могилы" Путина у входа в здание Следственного комитета. На Ямадаева составили протокол по статье о повторном нарушении порядка проведения акции. По этой статье активисту грозит до 30 суток лишения свободы и до 300 тысяч рублей штрафа.

"Вчера (10 марта – ред.) Карима забрали из дома в шесть часов вечера", – рассказал правозащитник.

По версии следствия, активист 10 марта с 5.00 до 7.00 пошел и установил "надгробие". Известно, что суд над активистом назначили на 12 марта.

Стоит отметить, что ранее Ямадаева уже задерживали и арестовывали на 8 суток за инсталляцию "Памятник жертвам политических репрессий" в Набережных Челнах, где он изобразил Владимира Путина, который возвмшался над политзаключенными.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что российский глава Владимир Путин во время визита в оккупированный Крым, появился почти одновременно в разных местах, причем в двух разных образах. Многие российские СМИ и пользователи сети убеждены, что на оккупированном полуострове засветился двойник Путина.