В РФ придумали, как обойти американские санкции

В РФ придумали, как обойти американские санкции

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Фото: pixabay.com

Дочерняя компания "Газпрома", "Газпром энергохолдинг", намерена выкупить долю подсанкционной компании "Силовые машины" в совместном предприятии с немецким концерном Siemens.Таким образом совместное предприятие России с Siemens сможет избежать санкционных ограничений от Минфина США, под которые попала компания "Силовые машины".

Об этом сообщает российский "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники, передает ONLINE.UA.

"Соглашение о передаче доли "Силовых машин" в совместном с Siemens предприятии планируют осуществить при посредничестве Siemens. Сначала немецкая компания выкупит долю "Силовых машин", а затем перепродаст ее "Газпром энергохолдинг", — сказано в сообщении.

Власти РФ рассчитывают, что дочерняя компания "Газпрома" должна увеличить свое участие в совместном с Siemens предприятии до 50%. Поэтому газовые турбины, которые это предприятие производит, планируют полностью локализовать в России. Стоит отметить, что на данный момент в России собирают около половины компонентов газовых турбин.

Как известно, санкции на "Силовые машины" наложили США за то, что эта компания поставила газовые турбины для теплоэлектростанции в Крыму. США на год продлили санкции против России за ее агрессию в Украине . Их ввели из-за агрессивных действий России в Украине. Решение о продлении санкций принял и Европейский союз – ограничительные меры будут в силе еще минимум полгода.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Италии выступили за снятие санкций ЕС с России.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, США, санкции, Газпром
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