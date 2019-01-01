В РФ придумали, как обойти американские санкции

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Дочерняя компания "Газпрома", "Газпром энергохолдинг", намерена выкупить долю подсанкционной компании "Силовые машины" в совместном предприятии с немецким концерном Siemens.Таким образом совместное предприятие России с Siemens сможет избежать санкционных ограничений от Минфина США, под которые попала компания "Силовые машины".

Об этом сообщает российский "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники, передает ONLINE.UA.