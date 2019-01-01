Ученые назвали неожиданную опасность бороды

Ученые из США исследовали мужские бороды и обнаружили в ней патогенные микроорганизмы, даже при условии должного ухода. Отмечается, что они осмотрели и оценили состояние бород мужчин разного возраста, передает ONLINE.UA с посиланнячм на men’s Life.

Что интересно, даже у медицинских работников в бороде есть бактерии.

"Если у мужчины нет проблем с иммунитетом, то организм может побороть вторжения патогенов. Если же иммунитет ослаблен, то существует большой риск высыпаний и воспалений на коже, например, дерматит.Ученые отметили, что в волосах могут быть стафилококки и кишечные патогены. Это возникает из-за накопления остатков пищи и выделений во время чихания и кашля", — сказано в сообщении.

По словам исследователей, чтобы снизить риск негативных последствий, как минимум раз в два дня тщательно мыть бороду шампунем и несколько раз в день расчесывать.

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